Jetzt gibt es diese Regierung so nicht mehr und es ist immer noch nicht klar, was mit dem Geld von Deutschland passieren soll.

Bis zu den Neuwahlen wird es deshalb wahrscheinlich einen vorläufigen Haushalt geben. Vorläufig heißt, dass der nur so lange gilt, bis klar ist, welche Parteien in Deutschland in Zukunft das Sagen haben. Die können dann neu entscheiden, wofür das Geld ausgegeben werden soll.

Bis dahin, darf dann nur für Dinge Geld ausgegeben werden, die unbedingt nötig sind. Zum Beispiel werden Lehrerinnen und Lehrer vom Staat bezahlt und das soll auch weiterhin passieren.