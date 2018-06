Auch ihr zahlt Steuern: Wenn ihr zum Beispiel Süßigkeiten kauft, geht ein Teil des Geldes, das ihr dafür bezahlt, an den Staat. Das ist die Mehrwertsteuer. Das ist nur eine der Steuern, die es in einem Staat geben kann. Eine andere ist die Einkommenssteuer: Jeder, der arbeitet, bekommt dafür Geld. Einen Teil dieses Geldes muss er an den Staat abgeben, damit dieser zum Beispiel armen Menschen helfen kann.