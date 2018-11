Das Geld dafür bekommt der Staat zum großen Teil von seinen Bürgern. Denn fast jeder, der arbeitet, muss einen Teil seines Lohns an den Staat abgeben. Auch Firmen, die Geld verdienen, müssen einen Teil an den Staat zahlen. Und wenn ihr zum Beispiel Spielsachen kauft, bekommt der Staat einen Teil des Geldes, das ihr dafür bezahlt. Diese Abgaben an den Staat nennt man Steuern.