Sitzung im Bundestag Quelle: dpa

Wer in seinem Wahlkreis am meisten Stimmen bekommen hat, wird Abgeordneter. Welche Meinung die Abgeordneten haben, erkennt man vor allem daran, zu welcher Partei sie gehören. Die Abgeordneten kommen aus verschiedenen Parteien. Wie viele Abgeordnete einer Partei in den Bundestag kommen, hängt davon ab, wie viele Menschen diese Partei bei der Bundestagswahl gewählt haben. Die Politiker im Bundestag haben viele wichtige Aufgaben. Sie wählen zum Beispiel den Bundeskanzler, also den Chef der Regierung. Sie entscheiden auch, wie viel Geld die Regierung ausgeben darf. Im Bundestag werden außerdem Gesetze beschlossen, die in ganz Deutschland gelten.