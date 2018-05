Eine Sitzung im Bundestag Quelle: dpa

Fraktionen gibt es zum Beispiel in der Politik. Eine Fraktion entsteht dann, wenn Politiker in einem Parlament ein Gruppe gründen. Beispiele für Parlamente sind die Landtage in den 16 Bundesländern und der Bundestag.

Die Politiker in einer Fraktion haben gleiche oder ähnliche politische Ideen. Meistens gehören die Mitglieder einer Fraktion derselben Partei an. Es gibt auch Fraktionen, in denen die Politiker zu verschiedenen Parteien gehören. Das ist zum Beispiel bei den Parteien CDU und CSU so. Im Bundestag bilden sie gemeinsam eine Fraktion.