Parteien in Deutschland

Wenn man von der Arbeit der Politiker spricht, kann man auch sagen: "Sie üben ein politisches Amt aus". Es gibt zum Beispiel das Amt des Bundeskanzlers und das Amt des Bürgermeisters. Politiker gehören meistens zu einer bestimmten Partei. Sie vertreten bei ihrer Arbeit auch die Interessen dieser Partei.

In einer Demokratie wählen die Bürger die Politiker. Diese Politiker sollen dann die Entscheidungen im Staat treffen. Sie sind also die Vertreter der Bürger. Politiker arbeiten dabei für verschiedene Bereiche in einem Staat.