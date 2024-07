Dabei gibt es nur ein Problem: Die Seine ist zu dreckig. Also wurde richtig viel Geld - 1,4 Milliarden Euro - für Kläranlagen, Abwassersystem und Rückhaltebecken ausgegeben, damit der Fluss sauberer wird. Präsident Emmanuel Macron kündigte deshalb sogar an, selbst in der Seine zu schwimmen. Und da platzte wohl einigen Pariserinnen und Parisern der Kragen: Seit Jahren hätten sie gerne, dass der Fluss sauberer wird - passiert ist nichts! Erst für Olympia, wo es darum geht, besonders gut dazustehen, wird der Fluss aufwendig gesäubert. Deshalb kündigen sie an, die Seine als Klo zu benutzen, um Macron sein angekündigtes Bad im Fluss gründlich zu vermiesen. Ganz ernst gemeint ist das natürlich nicht - sein Geschäft in dem stark strömenden Fluss zu erledigen dürfte ziemlich gefährlich sein.