Die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit waren 1896 in der griechischen Hauptstadt Athen. Mehr als 300.000 Zuschauer kamen zu den Spielen. Ab 1900 durften auch Frauen bei den Wettkämpfen mitmachen. Zunächst nur im Tennis, dann in immer mehr Sportarten. Bis in die 1980er Jahre waren nur Athleten zugelassen, die ihren Sport nicht zum Beruf haben. Das ist heute nicht mehr so.