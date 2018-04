Das Besondere an den Spielen ist der olympische Gedanke: Wichtiger als das Gewinnen ist das Dabeisein. Heute sind die Olympischen Spiele allerdings die größte Sportveranstaltung der Welt. Einige Sportler werden dabei so berühmt, dass sie viel Geld verdienen können, zum Beispiel, indem sie in Werbespots mitspielen. Darum zählen bei den Olympischen Spielen vor allem auch Rekorde und Medaillen und der olympische Gedanke wird dabei manchmal vergessen.