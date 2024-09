Juhu, erste Stunde Sport! Oder eher so ... oh nein, bitte nicht?! Manche von euch lieben ihn, manche von euch hassen ihn: Sportunterricht. Einigen von euch fällt Sport vielleicht richtig leicht und ihr kriegt schnell gute Noten. Andere müssen sehr hart trainieren und trotzdem klappt es nicht, über eine Drei hinauszukommen. Das kann ziemlich frustrieren und dazu führen, dass man Sport einfach nicht mag. Damit mehr Kinder und Jugendliche Spaß am Sport haben, fänden es Fachleute gut, wenn ihr Sport in der Schule ganz ohne Druck und ohne Noten machen könntet: jeden Tag eine Stunde, zusätzlich zum normalen Sportunterricht. Bevor wir euch unten fragen, was ihr davon haltet, erklären wir euch die Idee mal genauer.