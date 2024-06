Okay, zugegeben, so schön durchgeschwitzt nach dem Sport riechen sie ganz schön fies, aber wir lieben sie natürlich trotzdem - Trikots! Denn im besten Fall tragen wir sie bei etwas, das richtig viel Spaß macht - Fußballspielen, Karate, Reiten, was auch immer. Zu welcher Gelegenheut und welche Trikots ihr so tragt, könnt ihr uns unten verraten. Erstmal: Wieso waren am Dienstag überhaupt einige Leute in Trikots oder Sportklamotten auf der Straße und auf Social Media unterwegs? Das hat ausnahmsweise nichts damit zu tun, dass in drei Tagen die Fußball-EM startet. Nein, heute wird in Deutschland der Trikottag gefeiert. Und das geht so ...