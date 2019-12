Tag des Ehrenamtes

Eine große Ehrenamts-Organisation in Deutschland ist die Tafel. Dort arbeiten mehr als 60.000 freiwillige Helferinnen und Helfer aus ganz verschiedenen Altersgruppen zusammen. Das Ziel der Tafel: Lebensmittel sammeln, die in Supermärkten und anderen Geschäften nicht mehr verwendet werden oder bald ablaufen. Die Lebensmittel werden dann an Menschen mit wenig Geld verteilt. Sie müssen für ihren Einkauf nur ganz wenig zahlen oder bekommen die Lebensmittel kostenlos. In vielen Städten gibt es eine Tafel, insgesamt sind es über 940 in Deutschland. logo!-Reporterin Dilek hat sich bei einer Tafel in einem Berliner Stadtteil mal umgeschaut.