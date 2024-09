In den Filmen wird die Rolle von der britischen Schauspielerin Maggie Smith gespielt. Die 89-Jährige war auf der ganzen Welt berühmt. Sie gewann im Laufe ihres Lebens sogar zweimal einen Oscar (also den bekanntesten Filmpreis der Welt). Am Freitag ist Maggie Smith in London gestorben. Viele Fans sind so traurig darüber, dass sie sich nun auf Social Media verabschieden: Sie laden Bilder und Videos von sich hoch, auf denen sie Zauberstäbe in die Luft halten - oder posten schlicht Zauberstab-Emojis. (Damit wollen sie an eine wichtige Szene aus dem letzten Harry-Potter-Film erinnern.)