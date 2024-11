Die Kinderschützer haben sich angeschaut, wie die Weltbevölkerung 2050 zusammengesetzt sein könnte. Also: Wie viele Kinder, Erwachsene, Alte jeweils in welchen Teilen der Erde leben. Sie erwarten, dass ähnlich viele Kinder auf der Welt leben werden wie heute. Sehr viele von ihnen kommen in den Ländern China, Indien, Pakistan und Nigeria zur Welt. Bei uns, in Westeuropa, werden es eher weniger Kinder sein.



Die UNICEF-Fachleute erwarten auch: In Zukunft können mehr Kinder auf bessere Schulbildung hoffen. Denn das ist nicht überall so selbstverständlich wie hier. Jungen und Mädchen würden zudem häufiger gleichberechtigt behandelt werden.