Update am Abend: Hallo und Tschüss

Guten Abend,

Doppelter SPD-Chef

Vielleicht ein Zeichen für die schwierige Lage der SPD nach der Bundestagswahl. Klingbeil wird voraussichtlich eine zentrale Rolle bei den Koalitionsgesprächen mit der Union spielen. Und das dürften keine leichten Gespräche werden. Eigentlich gibt es keine andere Option als Schwarz-Rot, aber die Parteien liegen bei wichtigen Themen auseinander: Beispielsweise ist die SPD gegen Merz' Fünf-Punkte-Plan zur Migration und die SPD will die Schuldenbremse aussetzen, während die Union daran festhalten will.

Die neue Linksfraktion

Abschied der FDP

Aus den Büros der FDP muss nun alles raus: Büromöbel, Computer, Lampen und so weiter. Alles, was die Fraktion mit öffentlichen Mitteln angeschafft hat, muss nun registriert und dann versteigert werden.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Seltene Erden gegen Sicherheit - so oder so ähnlich könnte ein Deal zwischen den USA und der Ukraine lauten. Laut Medienberichten haben sich die beiden Länder auf einen Deal geeinigt. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber noch nicht. In anonymen Regierungsquellen ist die Rede von einem "gemeinsam verwalteten Fonds", in den die Ukraine 50 Prozent der Einnahmen aus staatseigenen Rohstoffen einzahlen soll.