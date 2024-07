Update am Abend: Bug, Biden, Boateng - der Tag kompakt

Guten Abend,

Airlines, Banken, Supermärkte, TV-Sender ... die Liste wird im Laufe des Vormittags immer länger. Computerprobleme zwingen weltweit Rechner und damit ganze Unternehmen stundenlang in die Knie. Auch in Deutschland fallen - just in der Ferienzeit - zahlreiche Flüge aus, am Flughafen Berlin geht zeitweise nichts mehr. An Kliniken in Norddeutschland werden Operationen abgesagt. Was so alles nicht mehr läuft und lief - hier nachzulesen in unserem Liveblog: