Update am Morgen: Schwieriger Termin für Steinmeier

Guten Morgen,

In den Geschichtsbüchern findet sich die Garnisonkirche vor allem wegen eines Datums: Am 21. März 1933 organisieren die Nazis ihren "Tag von Potsdam". Adolf Hitler hält eine Rede in der Kirche und schüttelt vor der Tür die Hand des greisen Reichspräsidenten Hindenburg. Die Szene wird von einem Fotografen der "New York Times" festgehalten und zum Symbol der Machtübernahme: