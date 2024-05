Update am Abend: Putins Bären-Hacker und Wachs-Rakete

Update am Abend

russische Hacker stecken nach Angaben der Bundesregierung hinter einem Cyberangriff auf die SPD im vergangenen Jahr. Das Auswärtige Amt bestellte deswegen einen hochrangigen russischen Diplomaten ein. Bereits im Juni 2023 hatte die SPD bekannt gegeben, dass E-Mail-Konten des SPD-Parteivorstands im Januar Ziel eines Cyberangriffs geworden seien.

Gehackt

Laut Baerbock ist die Gruppe APT28 verantwortlich, "die vom russischen Geheimdienst GRU gesteuert wird". Die Abkürzung APT steht für "Advanced Persistent Threat", was auf Deutsch so viel wie "fortgeschrittene, andauernde Bedrohung" heißt. Die Gruppe ist auch unter dem Namen "Fancy Bear" oder "Sofacy Group" bekannt. 2015 wurde sie bereits für eine Cyberattacke auf den Bundestag verantwortlich gemacht und auch die Demokraten in den USA wurden schon zu ihrem Ziel. Sie zählt laut Verfassungsschutz zu den "aktivsten und gefährlichsten Cyberakteuren weltweit".

Neben dem "Fancy Bear" gibt es noch die "Cozy Bears": Sie sind ebenfalls russische Hacker und haben erst im März versucht, auf einer CDU-Veranstaltung deutsche Politiker auszuspionieren. Die "Cozy Bears" sind auch bekannt als APT29 und werden dem russischen Auslandsnachrichtendienst SWR zugerechnet.

Der Angriff ziele nicht nur auf Deutschland ab, sondern sei als Teil einer größeren Anstrengung Russlands zu verstehen, die Unterstützung europäischer Staaten für die Ukraine zu untergraben, erklärte Dan Black, Analyst beim Google-Sicherheitsdienstleister Mandiant, nach dem Angriff im März.

Die Angriffe auf die CDU sollten ein Warnsignal für andere politische Parteien und zivilgesellschaftliche Gruppen in ganz Europa und im Westen sein, dass sie mit ziemlicher Sicherheit ebenfalls im Visier des Kremls stehen. Dan Black, Sicherheitsanalyst

Auch bei der SPD-Attacke war wahrscheinlich nicht nur die Partei betroffen. Der Angriff soll nach bisherigen Erkenntnissen Teil einer Kampagne der APT28 in mehreren europäischen Ländern gewesen sein, die gegen Regierungsstellen, aber auch gegen Unternehmen gerichtet ist, die mit Energieversorgung, IT, Rüstung oder Luft- und Raumfahrt zu tun haben. Auch die tschechische Regierung warf der Gruppe heute vor, für mehrere Angriffe auf tschechische Institutionen verantwortlich zu sein.

Abgehoben

Ein deutsches Start-up ist ins All gestartet - mit Wachs. Die zwölf Meter lange Rakete flog am Morgen in Australien los. Sie wird mit Paraffin, Kerzenwachs, und flüssigem Sauerstoff angetrieben. "Das ist die erste Rakete, die so startet, mit dieser Treibstoffkombination", sagt Christian Schmierer, CEO des Start-ups HyImpulse.

Der Vorteil daran: Das Wachs kann nicht explodieren, was den Flug sicherer macht, erklärt das Unternehmen. Damit ist außerdem zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder eine kommerzielle Rakete eines deutschen Unternehmens gestartet. Ein wichtiger Schritt für die europäische Raumfahrt: Nicht nur die US-Milliardäre Elon Musk und Jeff Bezos können abheben, sondern auch die Ingenieure aus Neuenstadt am Kocher in Baden-Württemberg.

Abgestürzt

Während die deutsche Rakete einen Höhenflug erlebt, stürzen die Tories in England eher ab. Für die Partei von Premierminister Rishi Sunak zeichnet sich bei der Kommunalwahl eine deutliche Niederlage ab. Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für die anstehenden britischen Parlamentswahlen. Es könnte dann also zu einem Regierungswechsel kommen.

Die Partei hätte jede Stimme gebrauchen können - so auch die von Ex-Premier Boris Johnson, ebenfalls von den Tories. Ob er sie aber überhaupt abgeben konnte, ist unklar. Denn ihm ist wohl sein eigenes Gesetz zum Verhängnis geworden.

Als britischer Premierminister hatte er die Regel eingeführt, dass man sich bei Wahlen mit einem Ausweis identifizieren muss. Das wurde ihm nun britischen Medien zufolge selbst zum Verhängnis. Denn er sei ohne Ausweisdokument aufgetaucht und abgewiesen worden. Johnsons Sprecher dementierte den Bericht nicht, sagte aber, der ehemalige Premier habe seine Stimme abgegeben.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Mit Gehstock und in Hausschuhen ist eine 98 Jahre alte Ukrainerin aus einem russisch besetzten Gebiet geflohen. Bei der Flucht aus der Region Donezk sei sie von ihrer Familie getrennt worden, berichtete Lidia Stepaniwna Lomikowska.

Mit einem Stock in der einen Hand und einem zersplitterten Holzstück in der anderen sei sie ohne Essen und Trinken in Richtung der ukrainischen Linien gelaufen. Schließlich entdeckten ukrainische Soldaten sie.

Reparaturarbeiten an der ukrainischen Front: Wenn Waffen und andere Geräte für den Krieg beschädigt sind, müssen sie repariert werden. Wegen der häufigen Ortswechsel an der Front birgt dieser Job für die zuständigen ukrainischen Soldaten viele Risiken.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Derzeit greift Russland insbesondere die Stadt Odessa an. Woran das liegt und wie das russische Militär elektronische Kriegsführung besonders geschickt nutzt, erklärt Politikwissenschaftler Nico Lange im Podcast Militär & Macht - die Analyse

Nachrichten | In eigener Sache : Militär & Macht - die Analyse von ZDFheute Hintergründig blicken wir mit Experten auf Militärpolitik, Verteidigungsstrategien und Machtverhältnisse. Wir setzen aktuelle Kriege wie in der Ukraine oder Nahost in den Kontext.

Bild des Tages

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Die 32-jährige Sabrina Wittmann wird Deutschlands erste Trainerin im Profifußball der Männer. Wittmann trainierte in Ingolstadt bislang die U19. Zuvor hatte der Drittligist seinen Chefcoach Michael Köllner mit sofortiger Wirkung entlassen.

Zahl des Tages

Deutschland ist in der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit von "Reporter ohne Grenzen" deutlich nach oben geklettert. Im neuen Ranking habe sich die Bundesrepublik von Platz 21 auf Platz 10 verbessert, teilte die Journalistenorganisation mit. Generell habe sich die Lage der Pressefreiheit weltweit insbesondere im Umfeld von Wahlen weiter verschlechtert.

Lage der Pressefreiheit weltweit 2024 ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Insbesondere im Bürgerkriegsland Sudan ist die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten sehr gefährlich. Es soll bereits Todesfälle gegeben haben.

Tierisch

Wissenschaftler haben einen wild lebenden Orang-Utan beobachtet, wie er eine Wunde mit einer Heilpflanze behandelte. Eine Sensation: "Dies ist das erste Mal, dass wir beobachtet haben, dass ein Wildtier eine sehr wirksame Heilpflanze direkt auf eine Wunde aufträgt", so die Biologin Isabelle Laumer.

Gesagt

Papst Franziskus trauert alten Zeiten hinterher, als er noch mit der Bahn unterwegs sein konnte.

Ich habe es immer geliebt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Es ist eine Möglichkeit, unter Menschen zu sein, ihre Wärme und ihre Sorgen zu spüren. Papst Franziskus

