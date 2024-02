Update am Abend: AfD-Jugend, King Charles - der Tag kompakt

Guten Abend,

seit dem Bekanntwerden des Potsdamer Geheimtreffens mit AfD-Beteiligung protestieren Hunderttausende Menschen in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus . Die Diskussion um ein AfD-Verbot kam wieder auf, viele fragen sich: Wie radikal ist die Partei?

Der Verfassungsschutz stufte schon die drei Landesverbände Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen als gesichert rechtsextremistisch ein. Nun darf die Behörde auch die Junge Alternative (JA) so einstufen. Die Partei hatte dagegen einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Köln gestellt. Das Gericht hat diesen heute abgelehnt. Die JA steht somit künftig wohl unter noch intensiverer Beobachtung als bislang.

Wieso hat das Gericht so entschieden?

Eine zentrale politische Vorstellung der AfD-Jugendorganisation sei der "Erhalt des deutschen Volkes in seinem ethnischen Bestand", so das Gericht. Dies stelle einen Verstoß gegen die Menschenwürde dar. Hinzu kommt massive Ausländerfeindlichkeit der AfD-Jugend, insbesondere gegen Muslime. Asylbewerber und Migranten würden zudem pauschal verdächtigt und herabgewürdigt und als "Schmarotzer und kriminell" bezeichnet.

Beschluss in Köln

Wie geht es nach Charles' Krebsdiagnose weiter?

06.02.2024 | 1:37 min

Ist der König erkrankt, kann er einige Aufgaben an sogenannte "Counsellors of State" - also Staatsräte - übertragen. Dazu zählen unter anderem seine Frau Camilla, sein Sohn William und seine Geschwister Anne und Edward.