Update am Abend: Nahost-Eskalation und Spionage in Leipzig

wir können die Sendungen und Artikel mit dem Titel "Eskalation in Nahost" schon lange nicht mehr an einer Hand abzählen. Immer wieder hat sich die Gewalt zwischen Israel und seinen Gegnern hochgeschaukelt. Was nun im Libanon passiert, ist aber wieder genau das: eine absolute Eskalation. Erstmals seit fast zwei Jahrzehnten sind israelische Bodentruppen wieder in den Libanon eingedrungen.