Update am Abend: Gedenken und Vergessen

heute wird 80 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz der Opfer des Holocausts gedacht. Elon Musk kritisiert die deutsche Erinnerungskultur, wie er auf dem Parteitag der AfD erklärt. Die CDU und die FDP nehmen die Zustimmung der AfD bei Anträgen zur Migrationspolitik im Bundestag in Kauf.

Migrationsanträge der Union - um jeden Preis

CDU-Chef Friedrich Merz will am Freitag Anträge für eine härtere Migrationspolitik in den Bundestag einbringen. Das Spannende daran ist, dass Merz eine Zustimmung der AfD zu den Anträgen in Kauf nimmt. Das Richtige werde nicht falsch dadurch, dass die Falschen zustimmten, sagt Merz.

Auch die FDP unterstützt die Unionspläne zur Migration und will hinnehmen, dass die AfD den Anträgen zu einer Mehrheit verhelfen könnte. "Das ist mir sogar egal, ob die AfD dort mitstimmt. Hier geht es um ein politisches Signal des Deutschen Bundestages", sagte der FDP-Vorsitzende Christian Lindner

Merz forderte SPD und Grüne auf, den Anträgen zuzustimmen. Bei den Abstimmungen "liegt es an der SPD, an den Grünen und an der FDP zu verhindern, dass es Mehrheiten gibt, die keiner von uns will", sagte er. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch schloss das aus und kündigte Gegenvorschläge an.

Gegen das Vergessen

"Was damals geschah, darf nie wieder geschehen. Wir dürfen niemals vergessen, doch Erinnern allein reicht nicht", mahnt die 103-jährige Holocaust-Überlebende Margot Friedländer anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. An die junge Generation appellierte sie: "Seid Menschen!"

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief dazu auf, die Erinnerung an die Verbrechen und Opfer der Nationalsozialisten wachzuhalten. "Erinnerung kennt keinen Schlussstrich und Verantwortung deshalb auch nicht", sagte Steinmeier bei einem Besuch der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau in Polen. Die Betreiber der Gedenkstätte kämpfen aktiv gegen das Vergessen.

Das Gedächtnis dient dazu, dass wir heute klüger sind und nicht nur dazu, um die Opfer von damals zu betrauern. Wir sind es, die heute die Erinnerung brauchen. „ Piotr Cywinski, Direktor des Staatlichen Museums und der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau

Eva Szepesi, Eva Umlauf und Naftali Fürst sind einige der wenigen Zeitzeugen, die noch am Leben sind. Der Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 hat sie schwer erschüttert. "Ich habe die Schoa überstanden. Und noch einmal eine Tragödie dieser Art zu erleben, das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen", sagt Naftali Fürst.

Elon Musk kritisiert "zu viel Schuld" in Deutschland

Während Zeitzeugen und andere gegen das Vergessen kämpfen, kritisierte Elon Musk bei seinem Wahlkampfauftritt bei der AfD in Deutschland "zu viel Fokus auf vergangene Schuld".

Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem rügte seine Aussagen. "Entgegen dem Rat Elon Musks sollte die Erinnerung und Anerkennung der dunklen Vergangenheit des Landes und seiner Menschen zentral bei der Gestaltung der deutschen Gesellschaft sein", schrieb der Leiter der Gedenkstätte in Israel, Dani Dajan.

Lage im Nahost-Konflikt

Israel: Acht Hamas-Geiseln tot: Acht der insgesamt 33 israelischen Geiseln, die in der ersten Phase des Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der Hamas freikommen sollten, sind nach Angaben der israelischen Regierung tot.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Treffen zwischen Trump und Putin: Kreml wartet auf "Signale" aus den USA: Nach der Ankündigung eines möglichen Treffens zwischen Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump wartet Moskau eigenen Angaben zufolge auf ein Zeichen aus Washington.

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Die japanische Stadt Osaka hat ein Rauchverbot im Freien verhängt. Anlass ist die Weltausstellung Expo, die in drei Monaten startet. "Wir wollen viele Menschen aus aller Welt willkommen heißen und Osaka zu einer Stadt machen, in der sich die Menschen auf rauchfreien Straßen sicher fühlen", sagte Bürgermeister Hideyuki Yokoyama. Im Stadtgebiet von Osaka galt bereits in sechs Bereichen ein Rauchverbot, unter anderem rund um den Bahnhof.

Zahl des Tages

Rund 8,9 Tonnen übrig gebliebene Lebensmittel hat die Berliner Tafel bei der Landwirtschafts- und Lebensmittelmesse Grüne Woche eingesammelt. Anschließend seien die Lebensmittel umgehend an Einrichtungen für obdachlose Menschen verteilt worden, teilte die Tafel mit. Das reiche für rund 2.000 Menschen. Darunter waren unter anderem Eintopf oder belegte Brötchen.

Vögel des Tages

Amseln sind in Gärten und Parks in Deutschland derzeit deutlich weniger zu sehen als noch im Vorjahr. Das geht aus der Mitmach-Aktion "Stunde der Wintervögel" hervor, wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) mitteilte. Demnach sank die Zahl der Sichtungen im Vergleich zu 2024 um 18 Prozent. Haussperling und Feldsperling sowie Kohl- und Blaumeisen ließen sich in diesem Jahr ebenfalls weniger blicken. Kernbeißer wurden hingegen doppelt so häufig gemeldet, Bergfinken tauchten sogar dreimal so oft auf. Insgesamt wurden in diesem Jahr etwas weniger Vögel als im Vorjahr gezählt.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Als 16-Jähriger musste Manfred Gans Hitler-Deutschland verlassen. 1945 kehrt er zurück und durchquert Trümmerdeutschland - auf der Suche nach seinen Eltern. Roadtrip 1945, Terra X History (drei Folgen, jeweils rund 45 Minuten).

