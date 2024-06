Update am Morgen: Neuer Anlauf für eine Organspenderegelung

Guten Morgen,

Und so startet heute um 10 Uhr in Berlin ein neuer Anlauf. Eine bunte Mischung aus Parlamentariern von SPD CSU und Linke will ihren gemeinsamen Antrag für die "Einführung einer Widerspruchslösung" vorstellen. Der Vorschlag sagt im Kern: Praktisch jede und jeder wird nach seinem Tod zum potentiellen Organspender oder zur Organspenderin, es sei denn, man widerspricht aktiv zu Lebzeiten.

Das steht an bei der Fußball-EM

Lage im Nahost-Konflikt

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Was heute noch wichtig ist

In Luxemburg kommen am Montag die Außenministerinnen und Außenminister der 27 EU-Staaten zusammen. Im Vordergrund stehen dabei der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie der Nahost-Konflikt

Zahl des Tages

44.588. So viele Liter Bier hat die Deutsche Bahn in der ersten Woche der EM in ihren Bordbistros verkauft - doppelt so viel wie normal. Besonders beliebt war demnach außerdem das Bratwurstbrötchen, das 7105 Mal bestellt wurde und damit ein Umsatzplus von 63 Prozent verzeichnete. Auch Buttercroissants, das Chili con/sin Carne und die Focaccia verkauften sich während des Turniers deutlich häufiger als sonst.