Update am Abend: Tödliche Gewalt und erschütternde Zahlen

Guten Abend,

schlimme Nachrichten aus Baden-Württemberg: In St. Leon-Rot ist heute eine Schülerin auf dem Schulgelände getötet worden. Der Tatverdächtige, ebenfalls ein Schüler, flüchtete, wurde dann aber am Nachmittag von der Polizei festgenommen. Der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten sich, wie die Polizei mitteilt.

Auch in Montabaur hat sich heute eine Gewalttat ereignet: In einem Wohnhaus sind nach einem mehrstündigen Polizeieinsatz mehrere Tote entdeckt worden, darunter ein Kind. Der mutmaßliche Täter wurde schwer verletzt von Einsatzkräften gefunden. Er habe sich laut Polizei in einem "psychischen Ausnahmezustand" befunden.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Nach dem Absturz eines russischen Militärflugzeugs nahe der ukrainischen Grenze hat die Sicherheitsexpertin Claudia Major vor voreiligen Schlüssen gewarnt. Von russischer Seite hieß es, in dem Flugzeug hätten sich 65 ukrainische Kriegsgefangene befunden, die zu einem Gefangenenaustausch transportiert werden sollten. Major sieht vor allem einen "Propaganda-Effekt"

25.01.2024 | 4:42 min

Auch bei ZDFheute live geht es heute um den Krieg und die Frage: "Wie könnte der Krieg in der Ukraine enden?", Start ist um 19:30 Uhr.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Antisemitismusbeauftragte fordert Verschärfungen:

2.249 antisemitische Straftaten hat das Bundeskriminalamt allein seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober erfasst. Ein "erheblicher Teil" davon sei nicht direkt danach begangen worden, sondern in den Wochen und Monaten später. Um dagegen besser vorgehen zu können, fordert der Antisemitismusbeauftragte Klein Verschärfungen bei Fällen von Volksverhetzung.

Was sind die Ergebnisse der Missbrauchsstudie der Evangelischen Kirche?

25.01.2024 | 1:54 min

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche hat es in der Evangelischen Kirche in größerem Ausmaß gegeben als bislang angenommen. Zu diesem Schluss kommt ein unabhängiges Forscherteam, das von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) beauftragt wurde. Demnach habe es in den vergangenen Jahrzehnten mindestens 2.225 Betroffene und 1.259 mutmaßliche Täter gegeben. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weitaus höher sein.

Weitere Schlagzeilen

Bild des Tages

Quelle: AFP

Die japanische Raumsonde "Slim" ist erfolgreich auf dem Mond gelandet - musste danach aber wegen Problemen mit der Stromversorgung abgeschaltet werden. Nun hat die japanische Weltraumbehörde erste Bilder von der Mondoberfläche veröffentlicht.

Zahl des Tages

Quelle: ZDF

Trotz niedrigeren Geburtenzahlen ist die Bevölkerung in Deutschland in 2023 um gut 0,3 Millionen Menschen angewachsen. Grund ist demnach die Nettozuwanderung. Die war 2023 allerdings deutlich geringer als in den Jahren mit starker Zuwanderung, 2015 und 2023.

Gesagt

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL dauert an. Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung sorgt sich deshalb um die Attraktivität des Verkehrsmittels

Quelle: ZDF

Tipps für alle Pendler und Reisenden sowie alle News zum Bahnstreik finden Sie hier im Blog.

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Wie wäre es so kurz vor dem Wochenende mal mit einem Klassiker? "Der Glöckner von Notre Dame" aus 1956. Der bucklige Glöckner von Notre Dame, Quasimodo, verliebt sich in die schöne Esmeralda. Ein bewegender Film mit Anthony Quinn und Gina Lollobrigida. (114 Minuten)

14.01.2024 | 114:59 min

Spektakulären deutschen Kriminalfällen geht die ZDFinfo-Doku-Serie "Aufgeklärt" auf den Grund. Was macht einen Menschen zu einem Täter - was zu einem Opfer? Ein Unternehmerpaar ermordet in der Millionenvilla. Eine junge Frau, die verschwindet und deren Umfeld sich daraufhin extrem verdächtig verhält. Ein Raubüberfall, der schiefgeht. Die Doku-Reihe erzählt bei großen Kriminalfällen der deutschen Historie parallel die Geschichten von Tätern und Opfern. (14 Episoden, je rund 45 Minuten)

16.09.2023 | 43:57 min

Genießen Sie Ihren Abend!

Das gesamte ZDFheute-Team