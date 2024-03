EU-Gesetz: Apple will Umstieg auf Android vereinfachen

Wer von einem iPhone auf ein Android-Smartphone wechselt, sollte die Daten in Zukunft einfacher auf das neue Gerät übertragen können. Apple kündigte am Donnerstag an, den Wechsel zwischen den Betriebssystemen in der EU nutzerfreundlicher gestalten zu wollen - als Teil der Umsetzung von Vorgaben des Digitalgesetzes DMA (Digital Markets Act) der EU.