Bidet: Warum die Nutzung in Deutschland ein Tabuthema ist

In Deutschland wird pro Jahr eine große Menge an Toilettenpapier verbraucht. Jeder Deutsche benutzt statistisch gesehen jährlich über 30 Kilogramm an Klopapier - Tendenz: steigend. Die Herstellung von Hygienepapier belastet die Umwelt erheblich. Sie benötigt viel Energie, Wasser und vor allem Holz. Ganze Wälder werden für unser Toilettenpapier gerodet. Durch vermehrte Nutzung von Bidets könnte sich das ändern.

Toilettenpapier-Alternative: Vorteile eines Bidets

Bidet stammt aus Frankreich

Das Bidet wurde im 17. Jahrhundert in Frankreich entwickelt und diente ursprünglich der Intimhygiene der oberen Gesellschaftsschichten. Der Begriff "Bidet" stammt aus dem Französischen und bedeutet "kleines Pferd", was auf die Reitposition anspielt, die man bei der Benutzung einnimmt.

Seitdem hat sich das Bidet in vielen europäischen Ländern und darüber hinaus verbreitet, vor allem in Südeuropa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Asien. "Beim Klo ist der Westen Entwicklungsland", schrieb der in Asien lebende Journalist Mathias Peer einst. "Die Klos von Berlin bis New York haben sich seit 100 Jahren nicht mehr wesentlich geändert."