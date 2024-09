Border Collies verblüffen mit Supergedächtnis

Egal ob Ball, Quietscheente, Bär: Manche Hunde können sich die Namen von Hunderten Spielzeugen merken. Die Erinnerung an Spielzeugnamen geht außerdem bei Border Collies mindestens zwei Jahre lang nicht verloren.

Das zeigt eine Studie ungarischer Verhaltensforscher von der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest, die jetzt im Fachjournal "Biology Letters" veröffentlicht wurde.

Die Freundschaft zwischen Mensch und Hund ist legendär. In atemberaubenden Bildern zeigt "Terra X", was Wissenschaftler über die Beziehung herausgefunden haben.

Border Collies sind "Supermerker"

Border Collie Rico begeisterte bei "Wetten, dass..?"

Fernsehzuschauern in Erinnerung geblieben ist Border Collie Rico. In der ZDF-Sendung "Wetten, dass..?" bewies der Rüde 1999, dass er Wörter dem richtigen von 77 Spielzeugen zuordnen konnte, indem er die Gegenstände auf Kommando holte.

Der inzwischen verstorbene Border-Collie "Rico" konnte mehr als 200 Begriffe den richtigen Objekten zuordnen. Er merkte sich die Bezeichnungen über ihren Wortklang. "Fast Mapping" heißt die Methode, mit der auch Kinder ab etwa zwei Jahren bis zu zehn neue Wörter pro Tag in ihren Wortschatz einbauen.

Frühere Studien hatten bereits gezeigt, dass Gifted Word Learner sich sehr schnell neue Objektbezeichnungen merken können. Sechs getestete Hunde waren zum Beispiel in der Lage, innerhalb einer Woche die Namen von bis zu zwölf neuen Spielzeugen zu lernen.

Wie das Experiment weiterging berichtet nun das Forschungsteam um Shany Dror: Die Hundebesitzer wurden gebeten, die Spielzeuge so zu lagern, dass die Hunde sie nicht sehen konnten. "Wir haben zwei Jahre gewartet und dann beschlossen, die Hunde erneut zu testen", so Dror. Würden sich die Tiere noch an die Spielzeuge erinnern können?