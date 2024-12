Neue Video-Funktion: ChatGPT kann Sie jetzt live sehen

"Schau Dir bitte mal diese Lebensmittel an. Was könnte man daraus kochen?", frage ich ChatGPT und halte mein Handy mit eingeschalteter Kamera in den Vorratsschrank. "Hmmm... ich sehe passierte Tomaten und Kidneybohnen... Du hast auch Lasagneblätter! Mit den Zutaten könntest Du eine mexikanische Lasagne machen!", antwortet die KI mit erschreckend menschlicher Stimme und fragt: "Hast Du auch Käse?"