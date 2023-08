Watzl: Ehrlich gesagt: Nein. Also das Impfen ist jetzt nicht gefährlich. Aber was wir wissen, ist, dass der jetzige Impfschutz immer noch sehr verlässlich vor der schweren Erkrankung schützt. Und das ist ja aktuell das Ziel. Wir wollen ja nicht die Infektion per se unterdrücken, sondern die Erkrankung verhindern. Und das schafft diese Immunität, die die meisten in sich haben, immer noch. Irgendwann kann es sein, dass man sich nachimpfen lassen muss. Wir kennen noch kein Haltbarkeitsdatum, aber es hält jetzt schon seit mehr als einem Jahr an. Irgendwann kann es sein, wenn das wieder runtergeht, dass man sich nachimpfen lassen muss. Aber für die meisten ist das jetzt noch nicht notwendig.