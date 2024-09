Gestrandet auf der ISS: "Teil des Astronauten-Berufs"

...war 1997 Teil der Besatzung der russischen Raumstation Mir bei der deutsch-russischen Mission "Mir 97". Der promovierte Physiker hat seine Doktorarbeit über Radioastronomie geschrieben und war nach seiner Rückkehr aus dem All unter anderem als Crew Operations Manager der ESA für die ISS- und Sojus-Raumflüge der europäischen Astronauten und Astronautinnen zuständig.

Wegen seiner Verdienste für die Forschung und Raumfahrt erhielt Ewald russische Orden und Auszeichnungen, die er derzeit niedergelegt hat. Ewald ist außerdem Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse und des Landesverdienstordens des Landes Nordrhein-Westfalen.

Bis zum Eintritt in den Ruhestand in diesem Jahr hatte er einen Lehrstuhl an der Universität Stuttgart inne, als Professor für Astronautik und Raumstationen am Institut für Raumfahrtsysteme.