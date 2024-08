Siegen: Fünf Verletzte bei Messerattacke in Stadtbus

In Siegen gab es am Abend eine Messerattacke.

Wieder ein Messerangriff, wieder werden Menschen lebensgefährlich verletzt: Eine Frau hat, laut Polizei, gegen 19:40 Uhr in Siegen-Eiserfeld in einem Bus fünf Personen mit einem Messer verletzt. Drei Menschen schweben in Lebensgefahr, ein Opfer ist schwer verletzt, ein Opfer leicht. Der Bus war unterwegs zum Siegener Stadtfest.