US-Rapper "Diddy": Video soll Angriff auf Ex-Freundin zeigen

Die Bilder erinnern an die Darstellung mutmaßlicher Geschehnisse in einem inzwischen geschlossenen Hotel in Los Angeles in den USA , die sich in einer im November gegen Combs eingereichten Klageschrift von Ventura findet. Darin warf sie dem Rapper und Unternehmer jahrelangen sexuellen Missbrauch und schwere Körperverletzung vor.