Konzerte von Taylor Swift abgesagt - was Fans wissen müssen

Nach zwei Festnahmen im Zusammenhang mit einem islamistischen Anschlagsplan waren am Mittwochabend alle drei in Wien geplanten Konzerte von Taylor Swift abgesagt worden.

Warum wurden die Konzerte in Wien abgesagt?

Die Polizei hatte am Mittwoch, keine 48 Stunden vor dem ersten Live-Konzert der US-Sängerin Taylor Swift in Wien, ein Komplott für einen Anschlag auf die Veranstaltung aufgedeckt. Sie nahm neben dem 19-Jährigen auch einen 17-Jährigen fest und verhörte zudem einen 15-Jährigen. Beide hätten Kontakt mit dem 19-Jährigen gehabt.

Absage der Konzerte - was bedeutet das für die Fans?

Wo ist Taylor Swift?

Wie hoch ist der ökonomische Schaden?

Der russische Präsident Wladimir Putin hat "radikale Islamisten" für das Massaker an mehr als 130 Menschen in einer Konzerthalle am Rande Moskaus verantwortlich gemacht.

Wie reagieren "Swifties"?

"Meine Schwester sitzt allein in Wien fest", hieß es laut der Nachrichtenagentur APA in einem Kommentar. Aber sie habe sich gerade mit anderen Fans verabredet, um sich zu treffen. Ein weiterer Nutzer schrieb: "Ich bin auch allein in Wien. Wenn mich jemand treffen will, ich würde gern auf Sightseeing gehen."