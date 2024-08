"Blink Twice" wird für Kravitz und Tatum zur Lovestory

Zoë Kravitz gibt ihr Regie-Debüt mit "Blink Twice". Ihr Hauptdarsteller Channing Tatum wird während der Produktion ihr Verlobter. Kennengelernt haben sie sich erst über den Film.

Kinopremiere von "Blink Twice"

Zoe Kravitz hat von ihren Eltern viel Talent mitbekommen. Nun feiert Zoe die Kinopremiere von „Blink Twice“ als Mitregisseurin, -produzentin und -autorin. 20.08.2024 | 2:30 min

Regieführen bei einem Film dürfte ohnehin ziemlich aufregend sein. Obendrein noch mit dem Partner zusammenarbeiten, das könnte den Job zusätzlich besonders machen. So erlebt hat das Zoë Kravitz. Ihr Hauptdarsteller ist niemand Geringeres als ihr Verlobter: Channing Tatum.

Channing Tatum spielt Tech-Milliardär

Bei der Europapremiere ihres Thrillers "Blink Twice" sprudeln die Lobhymnen nur so aus Tatum heraus. Er sei stolz auf seine Kravitz, die zuvor eher vor der Kamera zu sehen war - als Model und Schauspielerin. Tatum vergleicht die Filmveröffentlichung mit der Geburt eines Kindes. "Das kommt am ehesten da ran", sagt er.

Der Film könnte nicht weiter entfernt sein von Tatums Paraderolle als Stripper in "Magic Mike". In "Blink Twice" spielt er einen Tech-Milliardär, der die Kellnerin Frida auf eine Privatinsel einlädt. Doch schnell wird der Traumurlaub zum Albtraum: Eine Luxusparty, Alkohol und Tote. Der Film handelt von Macht und Machtmissbrauch.

Zoë Kravitz wollte Channing Tatum für "Blink Twice"

Tatum sei die Wunschbesetzung für die Rolle des Tech-Milliardärs gewesen, so Kravitz. "Ich dachte an ihn, als ich diesen Charakter geschrieben habe", erzählte die Regisseurin dem US-Blog "Deadline" schon vor Beginn der Dreharbeiten.

Ich hatte das Gefühl, dass er ein echter Feminist ist und ich wollte mit jemandem zusammenarbeiten, der eindeutig Interesse daran hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Zoë Kravitz gegenüber US-Blog Deadline in 2021

Der britischen The One Show soll Tatum erzählt haben, er habe die Regisseurin vorher nicht gekannt. Eine Freundin hätte ihm geschrieben und gesagt "Hey, ich habe eine Freundin, die dir ein Script schicken will."

Erste Gerüchte über Kravitz und Tatum schon 2021

Während der Produktion lernte das Paar sich richtig kennen. Erste Gerüchte über eine Beziehung kamen 2021 auf. Mittlerweile sind die beiden verlobt. Lenny Kravitz wird also künftig der Schwiegervater von Channing Tatum.

"Es war ein Abenteuer", so beschreibt Tatum die gemeinsame Arbeit am Film im Interview mit ZDFheute. Das Paar hätte unzählige Gespräche geführt. Tatum beschreibt es als Entdeckungsreise.

Kreativ zu sein ist unsere gemeinsame Komfortzone. Channing Tatum

Tatum über Kravitz: "Film-Nerd"

Bei der Weltpremiere in Los Angeles hatten sich Kravitz und Tatum erstmals offiziell als Paar auf dem roten Teppich gezeigt, bei den Presseterminen in London erscheinen die beiden im schwarzen Partnerlook mit Sonnenbrille.

Privat ist das Paar allerdings weniger glamourös unterwegs: Privat würden die beiden ständig Filme schauen erzählen sie - vor allem Horror und Thriller, weil sie sie so liebe, berichtet Tatum aus dem Alltag: "Sie ist ein Filmnerd." Irgendwo müssen die Ideen ja herkommen.