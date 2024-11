Mikroplastik im Salat: Was Reifenabrieb damit zu tun hat

Mikroplastik auf dem Teller : Wie Reifenabrieb uns krank machen kann

von Christina-Maria Pfersdorf und Michael Strompen 12.11.2024 | 14:56 |

Ein Satz Reifen verliert im Laufe seines Lebens über vier Kilo an Gewicht. Das sind allein in Europa 500.000 Tonnen Mikroplastik im Jahr, die in der Umwelt landen. Und im Salat.