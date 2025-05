Wie Musk und Co. an Propaganda und Radikalisierung verdienen

Diese Entwicklung sei auch ein Ergebnis der zunehmenden gesellschaftlichen Polarisierung - und von gezieltem Einfluss von außen, "Stichwort russische Propaganda". Es gebe Staaten, "die ein Interesse daran haben, dass wir hier nicht in einer stabilen Demokratie, sondern in einem destabilisierten System leben", so Fiedler. Dazu gehörten etwa Russland , der Iran und "ein Stück weit auch China ".