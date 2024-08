Wenige Software-Projekte des Bundes sind Open Source

"Digital first, Bedenken second": Es war ein großes Versprechen, mit dem die FDP 2017 in den Bundestagswahlkampf zog. Die Freien Demokraten wollten die Digitalisierung des Landes nach vorne bringen. Parteichef Christian Lindner posierte für das Wahlplakat in Schwarz-Weiß lässig mit iPhone-Kopfhörern.