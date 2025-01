Die klassische Methode ist eine offene Operation am Hals. Bei dieser sogenannten Endarteriektomie wird die Halsschlagader seitlich am Hals über der betroffenen Stelle eröffnet und die Ablagerung von innen ausgeschabt.



Eine andere Möglichkeit ist das Carotis-Stenting. Bei diesem minimalinvasiven Eingriff wird ein Katheter mit einem Ballon und einem Stent (Gefäßstütze) über die Leistenarterie bis an die Engstelle in der Halsschlagader geführt. Anschließend wird die Engstelle mit dem Ballon aufgeweitet und mit dem Stent versorgt, der in die Gefäßwand einwächst.



Bei beiden Verfahren besteht die Möglichkeit, dass durch den Eingriff selbst Plaques gelöst werden und zu einem Schlaganfall führen. Diese Komplikation kommt bei erfahrenen Gefäßchirurgen insgesamt aber nur selten vor.