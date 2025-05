Beim Kochen verwendet die gelernte Patissière am liebsten Zutaten, die direkt vor der Tür ihrer Küche in Rosenheim wachsen. Bevor sie nach draußen geht, greift Franzi Schweiger erstmal zur richtigen Kleidung, um sich vor Zecken und Brennnesseln zu schützen. "Am liebsten ziehe ich Gummistiefel und lange Socken an", so Schweiger.