Game on! Es ist wieder die Zeit: für schrille Kostüme, super Atmosphäre und heiße Duelle am Darts-Brett. In London steigt die 32. Weltmeisterschaft des Verbandes PDC. Ab Sonntag fiebern zigtausende Pfeile-Fans um ihren Helden: Krönt sich Wunderkind Luke Littler im zweiten Anlauf zum Champion? Gelingt dem Deutschen Martin Schindler der fällige Durchbruch? Antworten auf folgende Fragen gibt’s jetzt schon: