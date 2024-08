Atomkraft, auch Kernenergie, bezeichnet die Erzeugung von Strom mittels Kernspaltung. Trotz der effektiven Herstellung von Energie wird Atomkraft in Deutschland diskutiert. Insbesondere steht der radioaktive Atommüll mit fehlenden Endlagern und langer Abbauzeit im Fokus. So kam es in Deutschland zum Atomausstieg . Am 15. April 2023 wurden die letzten deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet. ZDFheute informiert zum Thema Atomkraft: Nachrichten und Hintergründe.