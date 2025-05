Dr. Stefanie Hubig - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Dr. Stefanie Hubig ( SPD ) soll die nächste Bundesjustizministerin in der schwarz-roten Koalition werden. Die SPD-Politkerin war zuvor Ministerin für Bildung in Rheinland-Pfalz . Mit dem Antritt des neuen Amts als Ministerin für Justiz löst sie ihren Vorgänger Dr. Volker Wissing ab.ZDFheute informiert zu Dr. Stefanie Hubig aktuell: Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.