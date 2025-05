ChatGPT-Nachfolger: OpenAI kommt nach Deutschland

In München eröffnet der erste deutsche Standort des Tech-Giganten OpenAI – dem Erfinder von ChatGPT. Künstliche Intelligenz soll in Bayern zukünftig mehr gefördert werden.

Ein Hauch Silicon Valley weht durch München: Mit OpenAI hat das berühmteste KI-Start-up der Welt sein Büro in Deutschland eröffnet. Grund genug für Produktchef Nicholas Turley, um selbst in seine Geburtsstadt zu reisen.

ZDFheute : Die Entwicklung geht jedenfalls weiter. Diese Woche wurde bekannt, dass Sie gemeinsam mit dem iPhone-Designer Jony Ive an einem neuen Produkt arbeiten. Was kommt da auf uns zu?

Ich glaube, in einem Jahr werden die KI-Modelle anders aussehen. Unsere Vision war immer, eine Art Superassistenten zu entwickeln: Zuhause, bei der Arbeit, in der Schule, in der Uni - überall soll er helfen, Dinge zu erledigen. Dieser Superagent ist am besten immer dort, wo man auch selbst ist und den Computer hat man ja nicht immer dabei. Da kann es schon Sinn machen, auch Hardware zu benutzen.