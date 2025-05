Dax knackt Rekord: 24.000 Punkte erreicht - Skepsis bleibt

Der Rekordhunger der Dax-Anleger ist noch nicht gestillt. Der deutsche Leitindex kletterte am Dienstag zeitweise auf 24.006 Punkte und knackte damit erstmals die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke. Seit Jahresbeginn hat der Dax um rund 20 Prozent zugelegt und seinen Einbruch vom April mehr als ausgeglichen. Hintergrund ist unter anderem die Hoffnung auf eine Lösung des Zollkonflikts

Schon am Montag hatte der Dax ein Rekordhoch erreicht. Er profitierte davon, dass sich in New York die erste Aufregung wegen einer Abstufung des US-Kreditratings durch die Agentur Moody's schnell legte.