Rekord beim Internetverkehr 2024 dank "Assassin's Creed"

Champions League und Gaming sorgten für Rekorde

In den Vorjahren waren es immer wieder Fußballspiele der Champions League , die durch das Streaming der Videosignale für Rekorde beim Datendurchsatz sorgten. Im vergangenen Jahr war jedoch überraschend vor allem Gaming für den Rekordwert verantwortlich: Am 20. November erschien ein großes Update für das Spiel "Assassin’s Creed" für die Spielekonsolen Playstation 5 und Xbox Series X, die für viel Traffic sorgten.

Größter Internetknoten Europas

DE-CIX betreibt Europas größten Internetknoten in Frankfurt am Main, der auch weltweit zu den Datenaustauschpunkten gehört. Die vorgelegte Datenstatistik umfasst nicht nur den Frankfurter Netzknoten, sondern auch die Verteilstellen in Mumbai, New York, Madrid und an anderen DE-CIX-Standorten, die mehr als 3.400 lokale, regionale und globale Netzwerke miteinander verknüpfen.