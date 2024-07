IT-Panne: 8,5 Millionen PCs betroffen - Folgen Weltweit

Tausende Flüge ausgefallen, Banken und Läden geschlossen

Die Firma erklärte den Fehler am Freitagmittag für behoben. Die Auswirkungen waren teilweise aber darüber hinaus zu spüren. Der Luftverkehr in Deutschland hat sich nach Angaben des Flughafenverbandes ADV inzwischen weitestgehend normalisiert.

Die IT-Störungen pünktlich zum Start der Sommerferien in Berlin und Brandenburg sorgten für zeitweises "Chaos" am Flughafen BER, schildert ZDF-Reporter Carsten Behrendt.

Crowdstrike-Chef will sich "persönlich entschuldigen"

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hatte am Samstagmittag erklärt, die Lage normalisiere sich in vielen Bereichen wieder. Zahlreiche Unternehmen hätten aber weiterhin mit Folgewirkungen der Störungen zu kämpfen. "Bislang ist nicht abschließend geklärt, wie der fehlerhafte Code in das Crowdstrike-Update gelangen konnte. Das BSI steht auch dazu in intensivem Austausch mit dem Unternehmen."