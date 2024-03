X setzt Sendung von Ex-CNN-Moderator ab, nach Musk-Interview

Der milliardenschwere Unternehmer Elon Musk hat eine Talkshow auf seiner Plattform X überraschend noch vor Veröffentlichung der ersten Folge abgesetzt - nachdem er selbst in der Premierenepisode als Interviewpartner zu Gast war.

Moderator: Musk "sauer auf mich"

Elon Musk will den Automarkt revolutionieren und Menschen zum Mars bringen. Doch davor muss er anderes meistern: seine Firmen lebensfähig halten und sich vor dem finanziellen Ruin retten.

Elon Musk sei "sauer auf mich", sagte der Moderator der geplanten "The Don Lemon Show" in einem auf X verbreiteten Video. Er werde das Gespräch mit ihm am Montag auf Youtube und als Podcast veröffentlichen.