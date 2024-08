Nach Fischsterben in der Oder: Giftige Goldalge erforscht

Zwei Jahre nach dem Fischsterben in der Oder hat ein Forschungsteam das Erbgut der Goldalge, die ein tödliches Toxin produziert, entschlüsselt.

Im Sommer 2022 bot die Oder ein erschreckendes Bild: Tote Fische trieben an der Wasseroberfläche, Muscheln und Schnecken verendeten massenhaft. Diese Umweltkatastrophe , ausgelöst durch die giftige Brackwasseralge Prymnesium parvum - auch Goldalge genannt -, traf das empfindliche Ökosystem des Flusses schwer. Hoher Salzgehalt, niedrige Wasserstände und extreme Temperaturen schufen ideale Bedingungen für die Alge, die ein tödliches Toxin produziert. Rund 1.000 Tonnen Fisch verendeten, vor allem in den langsam fließenden Bereichen der Oder.

Goldalge: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse

So soll es nun möglich sein, PCR-Tests zu entwickeln, die die Aktivität der giftproduzierenden Gene in den Algen genau messen können. Das ermöglicht, präzise und frühzeitige Warnungen auszusprechen. "Die Entwicklung dieser Tests steht jedoch noch ganz am Anfang", erklärten die Wissenschaftler des Forschungsprojekts ODER~SO.