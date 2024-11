Tigerpythons können 60-Kilo-Hirsch schlucken

Tigerpythons sind in den USA eine invasive Art . Das sind Tierarten, die sich außerhalb ihrer eigenen Heimat ausbreiten und zum Beispiel einheimische Tierarten verdrängen. Eigentlich sind Tigerpythons in den Regenwäldern Südostasiens zuhause. Sie haben sich aber in den Everglades in Florida extrem ausgebreitet, weil Privatbesitzer ihre Tiere ausgesetzt haben.