Correctiv: Folgen "unglaublich beeindruckend"

von Malou Hoppe 07.02.2024 | 05:30 |

"Wir wussten, dass die Recherche brisant ist, politisch", so Justus von Daniels, Chefredakteur von Correctiv. "Aber das, was sich jetzt natürlich auf den Straßen in Bewegung gesetzt hat, das ist unglaublich beeindruckend."