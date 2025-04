Doku: "Am Puls" – "Wir schaffen das"

04.04.2025 | 05:30 |

"Wir wollen verstehen, was seit 2015 in diesem Land passiert ist", sagt ZDF-Moderatorin Sarah Tacke. Die neue Doku "Am Puls" sucht Freiwillige, die ihre Geschichte mit Merkels Entscheidung teilen möchten.